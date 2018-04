नई दिल्ली। भारतीय स्टार बैडमिंटन प्लेयर सायना नेहवाल से भारत के खेलप्रेमी राष्ट्रमंडल खेलों में पदक लाने की उम्मीद लगाए बैठे है। लेकिन खेलों के इस महाकुंभ के शुरू होने से पहले ही सायना को बदइंतजामी का शिकार होना पड़ा। जिसके चलते सायना ने ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली। दरअसल सायना अपने पिता के साथ इस इवेंट में शामिल होना चाह रही थी। इसके लिए नेहवाल ने जरुरी कागजी कारवाई करने के साथ-साथ आवश्यक खर्च का भुगतान भी किया था। लेकिन गोल्ड कोस्ट पहुंचने के बाद उन्हें ये जानकारी मिली की वे खेल गांव में अपने पिता को नहीं ले जा सकते। इस पूरे मामले पर सायना ने ट्विट करते हुए अपना दुख बयां किया।

Surprise to see that when we started from India for commonwealth games 2018 my father was confirmed as the team official and I paid the whole amount for that but when we came to the games village ... his name was cut from team official category .. and he can’t even stay with me .