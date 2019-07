नैपोली वर्ल्ड यूनिवर्सियाड: दुती चंद ने जीता गोल्ड मेडल, 11.32 सेकेंड में पूरी की 100 मीटर रेस

नैपोली। इटली के नैपोली में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सियाड खेलों में भारतीय महिला धावक दुती चंद ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। मंगलवार को दुती चंद ने 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता। दुती ने अपने ट्विटर अकाउंट से मेडल के साथ एक तस्वीर को भी साझा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुती चंद को ट्विटर पर बधाई भी दी है।

भारतीय महिला एथलीट दुती चंद ने स्वीकारा समलैंगिक रिश्ता, जल्द करेंगी शादी

दुती चंद ने रचा इतिहास

नेशनल रिकॉर्ड धारक दुती चंद ने 100 मीटर की रेस को सिर्फ 11.32 सेकेंड में पूरा कर लिया। ऐसा करने वालीं वो पहली भारतीय बन गई हैं। स्वीडन की डेल पोंट (11.33 सेकंड) और जर्मनी की क्वायाई (11.39 सेकंड) दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। आपको बता दें कि दुती के नाम 11.24 सेकेंड में 100 मीटर की रेस में पूरी करने का नेशनल रिकॉर्ड है। दुती ने अपने ट्वीट में लिखा है, "वर्षों की कड़ी मेहनत और आपके आशीर्वाद से, मैंने अभी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, नापोली में स्वर्ण पदक जीता।

टोक्यो ओलंपिक की तैयार कर रही हैं दुती चंद

आपको बता दें कि दुती चंद ने रेस का वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। नैपोली में गोल्ड मेडल हासिल कर दुती चंद ने 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए अपनी तैयारियों का नमूना पेश किया है। टोक्यो ओलंपिक के लिए दुती चंद विदेश में ट्रेनिंग कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था की, ‘‘मेरा ध्यान हमेशा अपने निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में सुधार पर रहता है। देश में कुछ ही प्रतियोगिताएं होनी हैं जिसमें सीनियर फेडरेशन कप, सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता और राज्य प्रतियोगिता शामिल है।’’

गरीब बुनकर परिवार से हैं फर्राटा धाविका दुती चंद, तमाम विवादों के बाद भी बढ़ाया है देश का मान

Respected @narendramodi Sir, thank you for your wishes. This is a huge honour for me. Will continue to do my best to bring more accolades for our great country. 🇮🇳 https://t.co/GijWHqU9Hr