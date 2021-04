आईसीसी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालीफाइंग टीमों की घोषणा की

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालीफाइंग क्रिकेट टीमों की सोमवार को घोषणा की। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अगले साल 28 जुलाई से आठ अगस्त तक होने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट को पहली बार और पुरुष क्रिकेट को दूसरी बार शामिल किया जा रहा है। इससे पहले 1998 में कुआलालंपुर में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुष क्रिकेट को शामिल किया गया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की टीम विजेता बनी थी।

