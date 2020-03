भारत के एक और जैवलिन थ्रोअर शिवपाल सिंह ने किया टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई

नई दिल्ली। भारत के जैवलिन थ्रोअर ( भाला फेंक ) शिवपाल सिंह ( Shivpal Singh ) ने 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है। शिवपाल दूसरे भारतीय जैवलिन थ्रोअर हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई है। उनसे पहले नीरज चोपड़ा ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं।

शिवपाल ने 85 मीटर के टारगेट को किया पार

शिवपाल सिंह ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका में खेले गए एथलेटिक्स टूर्नामेंट के दौरान अपने थ्रो से 85.47 मीटर की दूरी हासिल की। इसके वजह से उन्होंने ओलंपिक में जगह बनाने के लिए बनाए गए 85 मीटर की योग्यता को हासिल कर लिया और 2020 ओलंपिक में जगह बनाने में सफल रहे।

नीरज चोपड़ा के साथ करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

आपको बता दें कि शिवपाल अब इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा के साथ टोक्यो ओलंपिक में भारत का भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले इसी साल चोट से वापसी करने के बाद भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 87.86 मीटर की दूरी के साथ टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया था।

Good news from track and field as #ShivpalSingh qualifies for #Tokyo2020 in men’s javelin throw after an effort of 85.47m at the ACNW League Meeting in South Africa. Qualification mark was 85m. Congratulations Shival! pic.twitter.com/vIcuGUbyNg