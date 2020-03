Janta Curfew : पूरा खेल जगत दिखा बालकनी में, किसी ने बजाई थाली तो किसी ने ताली, देखें वीडियो

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के जनता कर्फ्यू (Janta Curfew) को खेल जगत का पूरा समर्थन मिला है। कई सारे खिलाड़ियों ने आज शाम अपने घर की बालकनी पर आकर ताली और थाली बजाई। बालकनी में ताली बजाने वालों में दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं। वहीं मोहम्मद कैफ का पूरा परिवार में निकल कर बालकनी में निकलकर थाली और ताली बजाई। इस मौके पर पूरे देश के लोगों को एकजुटता दिखाने के लिए सचिन ने नागरिकों का आभार प्रकट किया।

Today India came together even while staying in our homes.



While we are at home there are many who are selflessly performing their duties.



Thank you to each one of you for putting us before yourself.



The discipline & commitment we showed today needs to continue.#JantaCurfew pic.twitter.com/Cda4z9L4R7 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 22, 2020

Out in the balcony to thank one and all who are leaving no stone unturned to make India Corona free. 👏🏼👏🏼🇮🇳#JantaCurfew #5baje5minute #Covid_19india pic.twitter.com/q9Lajfn1j2 — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) March 22, 2020

सुरेश रैना ने चिकित्सकीय सेवा में लगे सभी लोगों को धन्यवाद दिया

इस काम में क्रिकेटर सुरेश रैना और आकाश चोपड़ा ने भी अपना वीडियो ट्विटर पर डाला। सुरेश रैना ने लिखा कि यह देखकर बहुत गर्व हो रहा है कि पूरा देश निर्देशों का पालन कर रहा है। सभी डॉक्टर्स, नर्स, सैनिकों और इस दौरान काम करने वाले सभी सपोर्ट स्टाफ को हमारा धन्यवाद। वहीं आकाश चोपड़ा वीडियो में अपने पूरे परिवार के साथ बालकनी पर खड़े होकर तालियां बजाते नजर आ रहे हैं।

So proud to see the whole nation following the advisories & observing the #JantaCurfew! Thank you all the doctors, nurses, caregivers, armed forces, support staff, airport staff & everyone else out there working relentlessly for us in these difficult times. #IndiaFightsCorona 🙏 pic.twitter.com/WG4J7JiOwv — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) March 22, 2020

इन खिलाड़ियों ने भी शेयर किया वीडियो

इन क्रिकेटरों के अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने भी लोगों के इस कदम का सराहना किया और उनका शुक्रिया अदा किया। इनके अलावा भारतीय पहलवान सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल आदि समेत कई खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर किया है।

Supported the solidarity and appreciation towards all medical staff and people from the essential services industry who have been heroes at duty#JanataCurfew #IndiaComeTogether #Covid_19india pic.twitter.com/AewPSD4I8V — Karnam Malleswari, OLY (@kmmalleswari) March 22, 2020

प्रधानमंत्री कर अपील पर करोड़ों लोगों ने थालियां बजाई

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि रविवार को जनता अपने घरों में रहे और शाम पांच बजे पांच मिनट तक थाली बजाकर चिकित्सा सेवा में लगे लोगों को प्रोत्साहित करे। प्रधानमंत्री की अपील पर देश की करोड़ों जनता आज शाम पांच बजे अपने-अपने घरों की बालकनी, छतों पर निकली और थाली बजाकर यह साबित कर दिया कि कोरोना वायरस से लड़ने में पूरा देश एक साथ खड़ा है।