नई दिल्ली : तमिलनाडु में इस वक्त कावेरी जल विवाद का मुद्दा गर्माया हुआ है। राज्य की सभी पार्टियां और प्रमुख लोग इस मुद्दे पर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मंगलवार को चेन्नई के चेपॉक के चिदंबरम स्टेडियम के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। विदुथालाई चुरुथाईगल काची के कार्यकर्ता काले गुब्बारे लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन स्टेडियम के बाहर से हटाया। कहा जा रहा है कि वहां प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कावेरी विवाद को लेकर हुआ। बता दें कि तमिलनाडु इस मामले में कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन की मांग कर रहा है

Chennai: Protest by various groups outside MA Chidambaram Stadium in Chepauk, intensifies. They are agitating against #CSKvsKKR IPL match to be held at 8 pm. Heavy Police force deployed. #CauveryManagementBoard . pic.twitter.com/eFcOIfhcAt

कोलकाता और चेन्नई के मैच में हुई देरी

मंगलवार को चेपॉक के एम एम चिदंबरम स्टेडियम में एम एस धोनी के अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होना था। कावेरी विवाद के कारण कोलकाता की टीम स्टेडियम देरी से पहुंची। प्रदर्शनकारियों की वजह से टॉस में देरी हुई जिसकी वजह से मैच थोड़ा देरी से शुरू हुआ। बता दें कि दो साल बाद चेपॉक में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स खेलने उतरी है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहे कावेरी नदी जल विवाद के कारण कई गुटों ने इस मैच को ना कराने की धमकी दी थी। मैच के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए करीब 4,000 पुलिस सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। स्टेडिम में काफी चीजें ले जाने पर प्रतिबंध लगा। गौरतलब है कि कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन न होने से रविवार को इस मामले में तमिलनाडु में एक्टर्स एसोसिएशन की ओर से विरोध-प्रदर्शन आयोजित किया गया था। जिसमें तमिलनाडु के सभी प्रमुख अभिनेता शामिल हुए। इसमें रजनीकांत , इलैया राजा, कमल हासन, धनुष, विजय सहित सभी कलाकार शामिल रहे। तब सुपर स्टार रजनीकांत ने कहा था कि रजनीकांत ने कहा था IPL में काली पट्टी बांधकर खेलें चेन्नई टीम के खिलाड़ी।

राजीव शुक्ला ने गृह सचिव से मुलाकात

इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने चेन्नई में होने वाले मैचों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की है। शुक्ला ने गृह सचिव से मिलकर केंद्र से इस मामले में दखल देने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि केंद्र, तमिलनाडु और चेन्नई पुलिस ने उन्हें आईपीएल के मैचों की मेजबानी बिनी किसी दिक्कत के कराने का आश्वासन दिया है।

Tamil Nadu govt & Chennai police has assured that security will be provided. I met Home Secretary, who spoke to the DGP, gave instructions that full security should be provided to the spectators, players & no untoward incidents should not happen: Rajeev Shukla IPL Commissioner pic.twitter.com/29sHQa1oTA