लालरेमसियामी : पिता का निधन हुआ, मगर उन्होंने फाइनल में खेलकर देश को दिलाया खिताब

नई दिल्ली। FIH वूमन्स सीरीज फाइनल्स ( FIH womens series finals 2019 ) टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम की खिताबी जीत ने देश में हॉकी के फैंस को खुश होने का मौका दिया। भारतीय टीम को ये जीत रविवार को मिली। इस खिताबी जीत से पहले जो हुआ इसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा। फाइनल मैच से दो दिन पहले भारतीय टीम की फारवर्ड खिलाड़ी लालरेमसियामी ( Lalremsiami ) ने अपने पिता लालथनसंगा जोट को खो दिया था।

लालरेमसियामी के पिता की मौत हार्ट अटैक से हुई। सात समंदर दूर बैठी लालरेमसियामी को इस खबर ने हिलाकर रख दिया। उनके लिए ये धर्म संकट की स्थिति बन गई कि वो जापान में रहकर फाइनल मैच में खेलें या भारत जाकर अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हों।

लालरेमसियामी त्याग की नई परिभाषा लिखी

इस दुखद घड़ी में भारतीय टीम की महत्वपूर्ण सदस्य ने लालरेमसियामी त्याग की नई परिभाषा लिखते हुए महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से बड़ा काम कर दिया। पिता के निधन के बाद सचिन ने मुंबई लौटकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया था। मां के कहने पर सचिन वापस इग्लैंड लौटे और केन्या के खिलाफ उन्होंने 140 रन की शानदार पारी खेली थी। लालरेमसियामी पिता के निधन के बाद भारत नहीं लौटीं। अपनी भावनाओं को काबू करके उन्होंने अपने परिवार से पहले देश को रखा और वो फाइनल में देश को खिताब दिलाकर ही भारत लौटीं। हिरोशिमा में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने मेजबान जापान को 3-1 से हराकर FIH वूमेंस सीरीज फाइनल्स का खिताब ( FIH womens series finals 2019 ) अपने नाम किया।

खिताब जीतने के बाद भारत लौटकर पिता को श्रद्धांजलि दी

विश्व कप 2018 में भारतीय महिला टीम का हिस्सा रहीं लालरेमसियामी मिजोरम के कोलासिब जिले की रहने वाली हैं। मंगलवार को जापान से घर लौटीं लालरेमसियामी ने सबसे पहले पिता को श्रद्धांजलि दी। देश के लिए इतना बड़ा त्याग करने की वजह से लोगों के दिलों में लालरेमसियामी के लिए कितना सम्मान है, यह उनके लौटने पर उनका जैसा भव्य स्वागत किया गया, उससे साफ हो जाता है।

खेलमंत्री ने ट्वीट करके लालरेमसियामी के फैसले को सराहा

पिता के अंतिम संस्कार के स्थान पर देश के लिए खेलने को तरजीह देने वाली महिला हॉकी टीम की इस खिलाड़ी के फैसले की केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ( Kiren Rijiju ) ने भी ट्वीट के जरिए तारीफ की।

Here comes the great news! India clinched the Women's FIH Series Finals hockey tournament by beating Japan 3-1 in the finals at Hiroshima🇮🇳

What an amazing games displayed by Indian Women team🏑

CONGRATULATIONS GIRLS! https://t.co/QIBxlGq4H6