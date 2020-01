हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट की मौत, शोक में डूबी दुनिया

न्यूयॉर्क। अमरीका ( USA ) के महान पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट ( Kobe Bryant ) की एक हेलीकॉप्टर हादसे में दुखद मृत्यु हो गई है। रविवार को उनका प्राइवेट हेलीकॉप्टर कैलिफॉर्निया के कैलाबैसस में क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में उनके अलावा उनकी 13 वर्षीय बेटी गियेना भी थीं, जो इस हादसे में नहीं बच सकी हैं। कोबी और गियेना के अलावा इस हेलीकॉप्टर में 7 लोग और थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस महान खिलाड़ी की दुखद मृत्यु से पूरा अमरीका शोक की लहर में डूबा गया है।

क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर में हुआ धमाका

जानकारी के मुताबिक, ये हादसा लॉस एंजिलिस से करीब 65 किमी दूर कैलिफॉर्निया के कैलाबैसस में हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हेलिकॉप्टर में हवा में ही आग लग गई थी, जिसके बाद वह नीचे झाड़ियों में गिर गया। हेलिकॉप्टर के जमीन पर गिरते ही उसमें धमाका हुआ।

#UPDATE Nine people died in the helicopter crash in which NBA legend Kobe Bryant was killed, reports AFP news agency quoting police officials. (File pic) pic.twitter.com/uBHGO0OTR0