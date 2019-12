मैरी कॉम ने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर के लिए किया क्वालीफाई, निखत जरीन को 9-1 से हराया

नई दिल्ली। 2020 टोक्यो ओलंपिक ( 2020 TOkyo olympic ) के क्वालिफायर खेलने के लिए भारतीय बॉक्सर मैरी कॉम ( Mary Kom ) का नाम तय हो गया है। दरअसल, उन्होंने 51 किलोग्राम कैटेगिरी के ट्रायल फाइनल में जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही अब मैरी कॉम 2020 टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफायर मुकाबले खेल पाएंगी। उन्होंने शुक्रवार को अपनी प्रतिद्वंदी युवा बॉक्सर निखत जरीन को 9-1 से हरा दिया।

युवा निखत जरीन का टूटा सपना

36 साल की मैरी कॉम ने शनिवार को 23 साल की युवा बॉक्सर निखत जरीन ( nikhat zareen ) को हराकर टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर के लिए अपना नाम पक्का रख लिया। बता दें कि निखत जरीन का ओलंपिक में खेलने का सपना टूटा है।अब ओलंपिक क्वालिफायर में महिला बॉक्सिंग में भारत की तरफ से सुपरमॉम मैरी कॉम भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

3 फरवरी से शुरू होंगे ओलंपिक क्वालिफायर

इससे पहले मैरी कॉम ने रितु ग्रेवाल और निखत जरीन ने ज्योति गुलिया को हराकर दो-दिवसीय ट्रायल मुकाबले के फाइनल में प्रवेश किया था।ओलंपिक क्वालीफायर अगले साल फरवरी में चीन के वुहान में 3 से 14 फरवरी तक खेले जाएंगे। इसके पहले दोनों ही मुक्केबाजों ने शुक्रवार को अपने पहले दौर के मुकाबलों में सर्वसम्मत फैसले में जीत हासिल की थी।

Mary Kom defeats Nikhat Zareen 9-1 in 51-kg category finals of the women's boxing trials for Olympics 2020 qualifiers. (file pics) pic.twitter.com/wzOeLSmHaK