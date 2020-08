Chess Olympiad : रूस के साथ भारत बना संयुक्त विजेता, हारकर जीती भारतीय टीम

नई दिल्ली : ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड (Online Chess Olympiad) के फाइनल में भारत और रूस के बीच मुकाबला पूरा नहीं होने के कारण अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया। इसी के साथ इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में पहली बार पहुंचे भारत ने पहली ही बार में खिताब जीतने का गौरव हासिल कर लिया (India won Chess Olympiad first time) । दरअसल, इंटरनेट कनेक्शन टूट जाने के कारण यह मैच पूरा नहीं हो सका। इसके बाद इंटरनेशनल चेस फेडरेशन (FIDE) के अध्यक्ष अर्कडी ड्वोर्कोविच ने दोनों टीमों को स्वर्ण पदक देने का फैसला किया। इस तरह भारत ने इतिहास रच दिया।

फिडे ने पहली बार करवाया था ऑनलाइन टूर्नामेंट

कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के मद्देनजर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड का आयोजन किया था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को फाइनल तक पहुंचाया था, लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि फाइनल मैच में फीडे ने पहले रूस के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन एक घंटे बाद अपना फैसला पलटकर दोनों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया।

फीडे ने इसलिए बदला फैसला

फीडे ने बताया कि भारत-रूस के बीच चेस ओलंपियाड के फाइनल मैच के दौरान दो भारतीय खिलाड़ी निहाल सरीन और दिव्या देशमुख जब अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ मैच खेल रहे थे, तब उनके इंटरनेट कनेक्शन में परेशानी आने के कारण खेल से कनेक्शन टूट गया था। इस कारण इन दोनों खिलाड़ियों के वक्त का काफी नुकसान हुआ। इसकी आधिकारिक अपील भारत ने की। जांच में भारत के आरोप को सही पाया गया और फीडे ने कुछ देर बाद अपना फैसला बदल कर दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया।

आनंद और गुजराती ने जताई खुशी

चेस ओलंपियाड में भारतीय टीम के सदस्य और कई बार के पूर्व विश्व विजेता विश्वनाथन आनंद (Vishwanathan Anand) और भारतीय टीम के कप्तान विदित गुजराती (Vidit Gujrati) ने इस जीत पर खुशी जताई और साथ में रूस को भी बधाई दी। आनंद ने अपने ट्वीट में लिखा- हम चैंपियन हैं। बधाई रूस।

वहीं चेस ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती ने अपने ट्वीट में लिखा- हम चैंपियन हैं। मैं बहुत खुश हूं। रूस को भी बधाई।

We are the champions !! Congrats Russia! — Viswanathan Anand (@vishy64theking) August 30, 2020

We are the Champions!! 🇮🇳🥇Super happy!

Congrats to Russia as well! #ChessOlympiad — Vidit Gujrathi (@viditchess) August 30, 2020

भारतीय टीम में ये खिलाड़ी थे शामिल

ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारतीय टीम का नेतृत्व ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती ने किया। उनके अलावा इस टीम में पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हंपी, डी हरिका, आर प्राग्गनानंद, पी हरिकृष्णा, निहाल सरीन और दिव्या देशमुख शामिल थे।