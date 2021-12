PKL 8:शुरुआती मुकाबले में यू मुंबा का सामना बेंगलुरु बुल्स से,देखिए इस हफ्ते होने वाले सभी मैचों की लिस्ट

प्रो कबड्डी लीग सीजन की शुरूआत 22 दिसंबर से बेंगलुरु में होगी। इस बार टूर्नामेंट का आयोजन बिना फैंस के होगा। सभी खिलाड़ी बायो-बबल में रहने वाले हैं। कोरोना के कारण पिछले सीजन नहीं हो पाए इस लीग को लेकर इस बार कबड्डी प्रेमियों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। शुरुआती मुकाबले में यू मुंबा का सामना बेंगलुरु बुल्स से होगा। नजर डालते हैं इस सप्ताह होने वाले सभी मुकाबलों पर-

इस हफ्ते होने वाले मुकाबले

22 दिसंबर 2021

1- यू मुंबा vs बेंगलुरु बुल्स

2- तेलुगु टाइटंस vs तमिल थलाइवाज

3- बंगाल वॉरियर्स vs यूपी योद्धा

23 दिसंबर 2021

4- गुजरात जायंट्स vs जयपुर पिंक पैंथर्स

5- दबंग दिल्ली vs पुनेरी पलटन

6- हरियाणा स्टीलर्स vs पटना पाइरेट्स

24 दिसंबर 2021

7- यू मुंबा vs दबंग दिल्ली

8- तमिल थलाइवाज vs बेंगलुरु बुल्स

9- बंगाल वॉरियर्स vs गुजरात जायंट्स

25 दिसंबर 2021

10 - पटना पाइरेट्स vs यूपी योद्धा

11- पुनेरी पलटन vs तेलुगु टाइटंस

12-जयपुर पिंक पैंथर्स vs हरियाणा स्टीलर्स