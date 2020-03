पीएम मोदी ने किया साइना नेहवाल का धन्यवाद, 'जनता कर्फ्यू' को सफल बनाने की ली थी प्रतिज्ञा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narednra Modi ) ने गुरूवार को देशवासियों से एक अपील की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि रविवार 22 मार्च को पूरा देश 'जनता कर्फ्यू' में सहयोग करे। पीएम की इस अपील का असर देखने को मिल रहा है। खेल जगत से लेकर फिल्म जगत तक की कई बड़ी हस्तियों ने पीएम की अपील का समर्थन किया है। भारत की बैडमिंटन चैंपियन और हाल ही में भाजपा जॉइन करने वालीं साइना नेहवाल ने भी 'जनता कर्फ्यू' का समर्थन किया था, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट कर उनका धन्यवाद किया है।

Let us heed these important words of our champion shuttlers. #IndiaFightsCoronahttps://t.co/oLNZSoYMoIhttps://t.co/HyVzkS03Qt