भारतीय खेल प्राधिकरण ने दी 76 लाख रुपए की मदद, कर्मचारियों ने सैलरी जोड़कर जुटाए पैसे

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की तरफ से 76 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। ये मदद साई के कर्मचारियों ने एकजुट होकर जुटाई है।

कर्मचारियों ने एक दिन की सैलरी की डोनेट

जानकारी के मुताबिक, भारतीय खेल प्राधिकरण के ग्रुप-ए, बी और सी के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दिए हैं। ए-ग्रुप के कर्मचारियों ने अपनी तीन दिन की, बी-ग्रुप के कर्मचारियों ने अपनी दो दिन की और सी-ग्रुप के कर्मचारियों ने अपनी एक दिन का सैलरी दान की है।

किरन रिजिजू ने किया धन्यवाद

सोमवार को केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने प्राधिकरण के कर्मचारियों की तरफ से दी गई इस मदद की जानकारी दी। किरन रिजिजू ने इस पहल का तहे दिल से स्वागत किया है। उन्होंने टिवटर पर लिखा, "मुझे यह बताते हुए बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के ए-ग्रुप के कर्मचारियों ने अपनी तीन दिन की, बी-ग्रुप के कर्मचारियों ने अपनी दो दिन की और सी-ग्रुप के कर्मचारियों ने अपनी एक दिन का सैलरी प्रधानमंत्री राहत कोष में दान की है। " आपको बता दें कि केंद्रीय खेल मंत्री रिजिजू ने इससे पहले, खुद भी एक करोड़ रुपये दान किया था।

