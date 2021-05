7 साल का फुटबॉलर स्पाइडमैन की तरह चढ़ गया खंभे पर, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान

सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जिनकोे देखकर हरकोई हैरान रह जाता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह वीडियो एक 7 साल के फुटबॉलर का है। इस फुटबॉलर का नाम अरत हुसैनी है और यह ईरान से है। इस वीडियो में 7 साल के इस फुटबॉलर ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि बड़े—बड़े धुरंधरों के पसीने छूट जाए। 59 सेकेंड के इस वीडियो में बच्चे का दमखम और हुनर देखकर हर कोई दंग है। इस वीडियो को एक आईएएस अधिकारी एमवी राव ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा ये बच्चा मेरा गुरु है।

स्पाइरमैन की तरह चढ़ गया खंभे पर

लिवरपूल एकेडमी के सात वर्षीय फुटबॉलर अरत हुसैनी इस वीडियो में एक खंभे पर चढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत में कई कोशिश करने के बाद भी अरत खंभे पर चढ़ने में कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई कोशिश करने के बाद अरत को स्पाइरमैन की तरह खंभे पर चढ़ने में कामयाबी मिल जाती है। 59 सेकेंड का यह वीडियो देख सभी को हैरानी हो रही है।

