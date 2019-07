विनेश फोगाट ने साधा खट्टर सरकार पर निशाना, कांग्रेस सरकार की नीतियों को बताया बेहतर

नई दिल्ली। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल दिलाने वालीं पहलवान विनेश फोगाट ( Vinesh Phogat ) ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैँ। उनका कहना है कि राज्य सरकार खिलाड़ियों का अपमान कर रही है। विनेश फोगाट का कहना है कि पिछले 4-5 सालों के अंदर किसी भी एथलीट (Athlete) को कोई फायदा नहीं हुआ है, चाहे वह टीम का खेल हो या व्यक्तिगत खेल।

कांग्रेस सरकार की नीतियों को बताया बेहतर

विनेश फोगाट ने हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो खिलाड़ियों के लिए सर्वश्रष्ठ नीति का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विनेश ने कांग्रेस सरकार की नीतियों की तारीफ की है और कहा कि पहले सरकार की जो नीति थी, वो सही थी। अब जो नीति है, उससे कोई खिलाड़ी खुश नहीं है। इससे खिलाड़ियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, चाहे वह टीम में खेलता हो या व्यक्तिगत तौर पर खेलता हो।

