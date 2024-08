एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में इंडिया के चार बल्लेबाज, तीसरे भारतीय का नाम जान चौंक जाएंगे

एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में इंडिया के चार बल्लेबाज, तीसरे भारतीय का नाम जान चौंक जाएंगे

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में छह गेंद पर छह छक्के लगाने वाले युवराज सिंह पहले और इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं। लेकिन फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके अलावा तीन अन्य भारतीय बल्लेबाजों ने भी यह कारनामा किया है।

नई दिल्ली•Aug 12, 2024 / 12:40 pm• Siddharth Rai

Six sixes in an over: क्रिकेट में ऐसा बहुत कम होता है जब कोई बल्लेबाज एक ओवर में छह छक्के जड़ दे। जब भी छह छक्कों का जिक्र होता है। पहला नाम पूर्व भारतीय खब्बू बल्लेबाज युवराज सिंह का आता है। कौन भूल सकता है 2007 टी20 वर्ल्ड कप का वो मुक़ाबला, जब युवराज ने इंग्लैंड के स्टार गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 6 छक्के लगाये थे। तो आइए इस खबर के माध्यम से जानते हैं उन बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने मान्यता प्राप्त 20 ओवर्स, 50 ओवर्स या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगातार छह छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में युवराज सिंह के अलावा तीन अन्य भारतीय बल्लेबाज भी हैं।

गैरी सोबर्स:

55 साल पहले सर गैरी सोबर्स ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहली बार यह कारनामा किया था। सर सोबर्स ने 31 अगस्त 1968 को इंग्लिश काउंटी में नॉटिंघमशायर के लिए खेलते हुए ग्लेमोर्गन के मैल्कम नैश के एक ओवर में छह छक्के जड़े थे। सोबर्स ने यह कारनामा तब किया था जब लोग सिक्स मारने से भी कतराते थे। शायद यही वजह है कि उन्हें सर गैरी सोबर्स कहा जाता है। रवि शास्त्री:

दूसरी बार यह कारनामा 17 साल बाद 10 अगस्त 1985 को भारतीय बल्लेबाज रवि शास्त्री ने किया। शास्त्री ने रणजी ट्रॉफी के एक मुक़ाबले में बाम्बे की ओर दे खेलते हुए बड़ौदा के खिलाफ लेफ्ट आर्म स्पिनर तिलक राज के ओवर में छह छक्के जड़ दिये। हर्शल गिब्स:

दक्षिण अफ्रीकी के धुरंधर हर्शल गिब्स ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के जड़ने का कारनामा किया। गिब्स ने 16 मार्च को 2007 को खेले गए वनडे मुक़ाबले में नीदरलैंड के डैन वैन बंज के ओवर की सभी छह गेंदों को मैदान से बाहर भेजा था। वनडे में ऐसा करने वाले वे पहले खिलाड़ी हैं। युवराज सिंह:

क्रिकेट जगत के खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार युवराज सिंह ऐसा करने वाले चौथे बल्लेबाज बने। 19 सितंबर 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मैच में युवराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड को अपना निशाना बनाया। मैच में उससे ठीक पहले एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने युवराज की तरफ भद्दे इशारे किए थे, जिसका जवाब उन्होंने ताबड़तोड़ छक्के जड़कर दिया। युवराज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज थे। जॉर्डन क्लार्क:

लंकाशायर के ऑलराउंडर जॉर्डन क्लार्क यह कारनामा करने वाले पांचवें प्रोफेशनल क्रिकेटर बने। 24 अप्रैल 2013 को उन्होंने सेकंड इलेवन मैच में यॉर्कशायर खिलाफ गुरमान रंधावा की गेंदों के अपना शिकार बनाया। एलेक्स हेल्स:

नॉटिंघमशायर की तरफ से खेलते हुए इंग्लैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने 15 मई 2015 को कुछ अलग ही अंदाज में लगातार छह छक्के मारे। नेटवेस्ट टी-20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में बॉयड रेंकिन के 11वें ओवर की चौथी गेंद पर हेल्स ने एक छक्का लगाने के बाद आखिरी दो गेंदों पर भी छक्के उड़ाए। अगले ओवर की दूसरी गेंद पर दोबारा स्ट्राइक मिलने पर उन्होंने फिर लगातार 3 छक्के जड़े। इसके साथ ही उन्हें छह लगातार छक्के लगाने में दो ओवर लगे। रॉस ह्विटले:

रॉस ह्विटले ने जुलाई 2017 नेटवेस्ट टी20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में ओवर की लगातार गेंदों पर में 6 छक्के जड़े थे। उन्होंने वारविकशायर की ओर से खेलते हुए यह कारनामा किया था। मिस्बाह उल हक:

मिस्बाह उल हक ने साल 2017 में हॉन्ग कॉन्ग में आयोजित टी20 लीग में छह लगातार गेंदों पर छक्के लगाए थे। लेकिन उनके ये छक्के पारी के 19वें और 20 ओवर में आए थे। कीरोन पोलार्ड:

कैरेबियाई विस्फोटक बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड ने मार्च 2021 में पोलार्ड ने एंटीगा में श्रीलंका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय टी20 मुक़ाबले में एक ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा किया था। पोलार्ड यह उपलब्धि हासिल करने वाले टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में युवराज सिंह के बाद केवल दूसरे बल्लेबाज बने। इतना ही नहीं पोलार्ड ने भी 2014 में एडिलेड स्ट्राइकर की ओर से खेलते हुए लगातार छह छक्के लगाए थे। लेकिन वह बिग बैश लीग का वॉर्म-अप मैच था। पोलार्ड ने हालही में द हंड्रेंड में अफगानिस्तान के दिग्गज राशिद ख़ान के एक ओवर में पांच छक्के भी लगाए हैं। रवींद्र जडेजा:

रवींद्र जडेजा ने 2017 में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के इंटर-डिस्ट्रिक्ट टी-20 टूर्नामेंट में 1 ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ने का कारनामा किया था। जडेजा ने ऑफ स्पिन गेंदबाज नीलम वामजा के ओवर में यह करिश्मा कर दिखाया। हजरतुल्लाह जाजई:

अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जाजई ने 2018 में यह कारनामा किया था। उन्होंने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (APL) टी-20 में काबुल जवानान की ओर से खेलते हुए बल्ख लेजेंड के गेंदबाज अब्दुल्ला मजारी के एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। ओली डेविस:

साल 2018 में एडिलेड के मैदान पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित अंडर-19 पुरुष नेशनल चैम्पियनशिप में रिकॉर्ड तोड़ दोहरे शतक के दौरान कंगारू बल्लेबाज ओली डेविस ने ओवर में छह छक्के लगाए थे। लियो कार्टर:

न्यूजीलैंड की घरेलू क्रिकेट टीम कैंटरबरी के बल्लेबाज लियो कार्टर ने 2020 में एक ओवर में छह छक्के जड़े. कार्टर ने क्राइस्टचर्च के हैगले ओवल मैदान पर टी20 सुपर स्मैश टूर्नामेंट में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के स्पिनर एंटोन डेवकिक के ओवर में छह छक्के लगाए। थिसारा परेरा:

श्रीलंकाई ऑलराउंडर परेरा ने साल 2021 में आर्मी स्पोर्ट्स सीसी के लिए खेलते हुए ब्लूमफील्ड क्रिकेट एंड एथलेटिक क्लब के खिलाफ छह छक्के जड़ दिए। परेरा उस मैच में 13 गेंदों में ही अर्धशतकीय आंकड़े तक पहुंच गए, जो लिस्ट-ए क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक था। परेरा प्रोफेशनल क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी है। जसकरन मल्होत्रा:

भारतीय मूल के अमेरिकी क्रिकेटर जसकरन मल्होत्रा ने सितंबर 2021 में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफवनडे इंटरनेशनल मुकाबले में एक ओवर में छह छक्के जड़ दिए थे। जसकरन ने उस मैच में पारी के 50वें ओवर में मीडियम पेसर गौडी टोका की गेंदों पर यह कारनामा किया था। ऋतुराज गायकवाड़:

पिछले साल विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र के ऋतुराज गायकवाड़ ने यूपी के खिलाफ शिवा सिंह के एक ओवर में सात छक्के जड़ दिए थे। उस ओवर में एक गेंद नो-बॉल भी रही थी, जिसे ऋतुराज ने छह रनों के लिए भेज दिया था। ऋतुराज ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए थे जिन्होंने एक ओवर में सात छक्के लगाए।