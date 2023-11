बोल्ड कंटेंट की वजह से सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई थी ये 5 फिल्में, अब इस OTT पर देख सकते हैं ये मूवीज

मुंबईPublished: Nov 23, 2023 01:48:06 pm Submitted by: Adarsh Shivam

सिनेमाघरों में नहीं रिलीज हो पाईं ये 5 फिल्में

These 5 Banned Films Are Available On OTT: बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन कभी कुछ फिल्में अपने बोल्ड कंटेंट की वजह से विवादों में पड़ जाती है, जिस वजह से उसे थियेटर में बैन कर दिया जाता है। ऐसी ही कुछ 5 फिल्में हैं जिसे सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया लेकिन ओटीटी में जगह जरूर मिल गई। आइए जानते हैं उन 5 बैन फिल्मों के बारे में…