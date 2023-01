वेब सीरीज 'द नाइट मैनेजर' का फर्स्ट लुक हुआ आउट

नई दिल्लीPublished: Jan 09, 2023 07:09:36 pm Submitted by: Anju Chaudhary Bajpai

The Night Manager: बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर की वेब सीरीज 'द नाइट मैनेजर' का फर्स्ट लुक आउट हो गया है। इस बात की जानकारी खुद इस सीरीज के हीरो अनिल कपूर ने सोशल मीडिया साइट पर शेयर करके बताई।

Web Series 'The Night Manager'

The Night Manager First Look Out: बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर स्टारर वेबसीरीज 'द नाइट मैनेजर' का फर्स्ट लुक जारी हो चुका है। इस वेब सीरीज में दोनों ही एक्टर्स का दमदार रोल देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर की वेबसीरीज 'द नाइट मैनेजर' ब्रिटिश टीवी सीरीज की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। इस वेब सीरीज में अनिल कपूर ह्यूग लॉरी के किरदार को निभाएंगे, तो वहीं आदित्य रॉय कपूर टॉम हिडलस्टन द्वारा निभाई गई भूमिका में नजर आएंगे। यह वेब सीरिज डिज्नी हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) पर स्ट्रीम होगी। वेब सीरिज के पहले पोस्टर में एक हवाई जहाज के पीछे एक ब्लास्ट दिखाया गया है। वहीं अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर इससे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर के लॉन्च के बाद से ही अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapoor) के फैंस इस वेब सीरिज के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहें हैं। एक फैन ने लिखा, 'मैं इसे आपके लिए देखूंगा सर, मुझे इसमें सिर्फ टॉम हिडलेस्टन और ह्यूग भी पसंद हैं।'