OTT पर अक्टूबर में मचेगा बवाल, रिलीज होंगी ये 9 फिल्में और सीरीज, लिस्ट देख झूम उठेंगे आप

मुंबईPublished: Sep 25, 2023 02:07:37 pm Submitted by: Priyanka Dagar

New Release Movie and Web Series in October: ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अक्टूबर इस बार धमाकेदार होने वाला है। अगर अक्टूबर को एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा महीना कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। इस साल जिन बड़ी फिल्मों ने अपनी सफलता से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया है उन्हें कुछ दिनों में ओटीटी पर आप देख पाएंगे। वहीं, अक्टूबर में काफी छुट्टियां भी पड़ने वाली है तो आप इन फिल्मों की लिस्ट अभी से बनाकर तैयार कर लें। इस लिस्ट में सनी देओल की 'गदर 2' से लेकर OMG 2 जैसी फिल्मों को देख उनका आनंद उठा सकते हैं।