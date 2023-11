Jawan बॉक्स ऑफिस के बाद Netflix पर रच दिया इतिहास, इस मामले में तोड़ दिया सबका रिकॉर्ड

Jawan बॉक्स ऑफिस के बाद Netflix पर रच दिया इतिहास, इस मामले में तोड़ दिया सबका रिकॉर्ड

Jawan Is The Most Watched Indian Film On Netflix: शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान’ पिछले दो सप्ताह से वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 फिल्मों की सूची में बनी हुई है।

Jawan Is The Most Watched Indian Film On Netflix: शाहरुख खान की जवान 2023 में भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है। फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की, लेकिन नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। एटली के निर्देशन बनी यह फिल्म 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और 2 नवंबर को यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई जहां एक बार फिर ‘जवान’ ने इतिहास रच दिया।