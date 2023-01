ट्रोल होने के बाद भी पाकिस्तान में सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'मिशन मजनू' कर रही है नंबर 1 पर ट्रेंड

सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म 'मिशन मजनू' भारत के अलावा दुनिया में टॉप पर ट्रेंड कर रही है। इतना ही नहीं फिल्म पाकिस्तान में भी नेटफ्लिक्स पर टॉप पर ट्रेंड कर रही है। हालांकि पाकिस्तान में फिल्म को ट्रोल भी किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि फिल्म में उर्दू में कई गलतियां दिखाई गई हैं। मगर इसके बावजूद इस फिल्म ने नंबर 1 ट्रेंड पर जगह बना रखी है।

Sidharth Malhotra's 'Mission Majnu' is trending at number 1 in Pakistan after being trolled