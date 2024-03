'द आइडिया ऑफ यू' OTT रिलीज को तैयार, जानें कब और कहां देख सकेंगे ऐज फैक्टर की लव स्टोरी

'The Idea of You' OTT Release: माइकल शोवाल्टर के डायरेक्शन में बनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म द आइडिया ऑफ यू OTT रिलीज को तैयार है। अब जल्द ही आप इसे OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।

'The Idea of You' Movie OTT Release Date

'The Idea of You' OTT Release: 'द आइडिया ऑफ यू' फिल्म OTT रिलीज को तैयार है। इसमें ऐनी हैथवे (Anne Hathaway) और निकोलस गैलिट्जिन (Nicholas Galitzine) लीड रोल में हैं।



'द आइडिया ऑफ यू' फिल्म OTT रिलीज को तैयार है। इसमें ऐनी हैथवे (Anne Hathaway) और निकोलस गैलिट्जिन (Nicholas Galitzine) लीड रोल में हैं। ये हॉलीवुड फिल्म रोमांटिक कॉमेडी है, जिसकी स्टोरी दिल छू लेगी।

'द आइडिया ऑफ यू' कहां देख सकते हैं?

'द आइडिया ऑफ यू' 2 मई, 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो (The Idea Of You on Amazon Prime Video) पर



कैसी है 'द आइडिया ऑफ यू' की कहानी?

'द आइडिया ऑफ यू' 40 साल की एक महिला की लव स्टोरी बताती है, जो 20 साल के एक हैंडसम लड़के के प्यार में पड़ जाती है। इसमें यह लड़का एक बैंड सिंगर होता है।



'द आइडिया ऑफ यू' 40 साल की एक महिला की लव स्टोरी बताती है, जो 20 साल के एक हैंडसम लड़के के प्यार में पड़ जाती है। इसमें यह लड़का एक बैंड सिंगर होता है। इसका प्रीमियर हाल ही में SXSW में हुआ है।