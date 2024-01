बॉक्स ऑफिस पर हुई ये 6 फिल्में फुस्स, OTT पर रिलीज होते ही काटा बवाल

मुंबईPublished: Jan 10, 2024 02:28:45 pm Submitted by: Adarsh Shivam

These 6 Films That Performed Well At OTT: इन 6 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर जादू नहीं चल सका लेकिन ओटीटी पर स्ट्रीम होते ही ये फिल्में दर्शकों के दिलों पर छा गई। आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में।

इन 6 फिल्मों का लागत तक वसूल करने में छूटे मेकर्स के पसीने ओटीटी पर हुई रिलीज तो मचा दिया गदर

These 6 Films That Performed Well At OTT: हर साल इंडिया में कई फिल्में रिलीज होती हैं। कुछ फिल्में बॉक्स-ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई करती हैं, और कुछ फिल्मों का बजट भी नहीं निकल पाता है। लेकिन इस समय ओटीटी का जमाना है। अगर कोई फिल्म थिएटर में फ्लॉप होती है तो उसके पास ओटीटी का ऑप्शन खुला रहता है। आज हम उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जो थिएटरों में कमाल नहीं कर पाई, लेकिन जब ये ऑटीटी पर स्ट्रीम हुई, तो इन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला।