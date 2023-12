OTT पर नए साल में ‘फर्जी 2’ से ‘मिर्जापुर 3’ तक जैसी वेब सीरीज होंगी रिलीज, ‘एनिमल’- ‘12th फेल’ भी लिस्ट में शामिल

मुंबईPublished: Dec 23, 2023 12:44:25 pm Submitted by: Adarsh Shivam

Movies And Web Series Release On OTT In 2024: साल 2024 में कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली है। जिसकी कहानी जबरदस्त है। यहां देखें उन फिल्में और वेब सीरीज लिस्ट।

नए साल पर मिलेगी एंटरटेनमेंट की फुल डोज

Movies And Web Series Release On OTT In 2024: साल 2023 सिनेमा लवर्स के लिए काफी मजेदार रहा। इसमें कई शानदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुईं। साल 2024 में कई हिंदी सिनेमा OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। जिसमें ‘एनिमल, 'मिर्जापुर 3', ‘सैम ‘बहादूर, ‘12वीं फेल’, ‘फर्जी 2’, जैसी जबरदस्त फिल्मों और वेब सीरीजों के नाम शामिल है। यहां उनकी लिस्ट देखें।