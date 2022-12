Pakistan Fire: इस्लामाबाद के संडे मार्केट में भीषण आग, 300 दुकानें पलभर में खाक

Pakistan- 300 shops burn to ashes: पाकिस्तान में इस्लामाबाद के पेशावर मोड़ के एच-9 सेक्टर में संडे मार्केट (Sunday Market Fire) में लगी भीषण आग से 300 से ज्यादा दुकानें खाक हो गई। दमकल की 10 गाड़ियों और एयरफोर्स सहित अन्य बचाव दलों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया।

Pakistan Fire: A fire has erupted on stalls at a Sunday Bazaar in the federal capital’s Peshawar Mor in H-9 Sector