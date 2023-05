पाकिस्तान में हंगरी बेस्ड एनर्जी फर्म पर आतंकी हमला, 6 लोगों की मौत

Attack On Hungarian Firm In Pakistan: पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामलों में पिछले दो साल में इजाफा देखने को मिला है। देर रात पाकिस्तान में एक और आतंकी हमले का मामला सामे आया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई।

Six killed in attack on Hungarian firm in Pakistan