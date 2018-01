यह क्या बोल गए पाक चीफ जस्टिस- महिला की स्कर्ट जैसा हो भाषण

नई दिल्ली। आतंकी संगठनों को पनाह देने के मामले में घिरा पाकिस्तान इस बार दूसरी वजह से मीडिया के निशाने पर आ गया है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायधीश साकिब निसार ने महिला के पहनावे को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया है। उनके इस बयान के तीखी आलोचना हो रही है। यही नहीं उनकी द्वारा दिए गए इस बयान का वीडियो सोशल वीडियो पर भी खूब वायरल हो रहा है।

मीडिया में हो रही आलोचना

इस वीडियो में दिखाया गया है कि पाक मुख्य न्यायधीश साकिब निसार स्टेज पर हैं। इस दौरान उनके हाथ में कुछ कागज के पन्ने हैं। अपनी स्पीच में साकिब वहां मौजूद लोगों से कह रहे हैं कि मेरे हाथों में पन्नों को देखकर आप बोर न हो जाएं, इसलिए आप से बताना चाहता हूं कि मैं कोई लंबा भाषण नहीं देने जा रहा हूं। साकिब निसार यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि भाषण महिला की स्कर्ट के समान छोटा होना चाहिए जो इतना लंबा भी न हो कि लोगों की उत्सुकता जाती रहे और इतना शॉर्ट भी न हो कि मुख्य भाग को ही न ढक पाए। पाकिस्तान में ही नहीं दूसरे मुल्कों में भी इस वीडियो को लेकर आलोचनाओं का दौर जारी है। पाकिस्तानी मूल की पत्रकार नाइला इनायत ने वीडियो पर यह टवीट किया है।

"Speech should be like a woman's skirt, it should not be too long that one loses the interest and neither too short that it doesn't cover the subject," this is the top judge of Pakistan, Saqib Nisar. #footinmouth pic.twitter.com/SWzq2uHaQj