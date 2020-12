क्रोशिया के बाद पाकिस्तान में महसूस के झटके, नुकसान की खबर नहीं

नई दिल्ली। भारत के साथ पूरी दुनिया में जहां कोरोना का खौफ देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर भूकंप से भी लोगों में खौफ पैदा हो गया है। अभी क्रोशिया में आए भूकंप से गई लोगों की खबरें पूरी तरह से दुनिया तक पहुंची भी नहीं कि अब पाकिस्तान में भी 4.7 त्रीवता का भूकंप महसूस किया गया है। जिसका केंद्र इस्लामाबाद बताया जा रहा है।

Earthquake of Magnitude 4.7 on the Richter scale hit Islamabad, Pakistan at 11.03 am today: National Centre for Seismology