पाकिस्तान: दबंगों ने तोड़ डाला गुरु नानक देव का ऐतिहासिक महल, सोती रही पंजाब सरकार

इस्लामाबाद। स्थानीय लोगों के एक समूह ने पाकिस्‍तान के पंजाब प्रांत स्थित नरोवाल में सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव के महल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। डॉन न्यूज की खबरों में बताया गया है कि स्‍थानीय लोगों ने गुरुनानक महल के बड़े हिस्‍से को ध्‍वस्‍त कर दिया है। स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से कथित तौर पर इस चार मंजिला इमारत को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया है। यहां तक कि इस इमारत की कीमती खिड़कियां, दरवाजे आदि भी निकाल कर बेच दिए गए हैं। इस इमारत का निर्माण चार शताब्दियों पहले हुआ था।नरोवाल, लाहौर से करीब 100 किमी दूर स्थित है।

गुरुनानक देव का घर नष्ट

बताया जा रहा है कि इस घर के के निर्माण में पुरानी ईंटें, रेत, मिट्टी और चूना पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया था। इमारत में 16 बड़े कमरे थे। इस ऐतिहासिक इमारत में कम से कम तीन खूबसूरत दरवाजे और कम से कम चार झरोखे लगे हुए थे। कमरों का निर्माण बड़ी चौड़ी दीवारों के साथ किया गया था।उन पर लकड़ी के दरवाजे लगे थे, जिन पर फूलों की नक्काशी की गई थी। सभी कमरे हवादार थे और उनकी दीवारों में छोटे-छोटे दीपक लगे थे। छतों में विभिन्न आकारों के लकड़ी के बीम का उपयोग किया गया था। बताया जा रहा है कि इस इमारती लकड़ी की कीमत हजारों रुपये प्रति फुट है। इमारत के चारों तरफ छोटी पुरानी ईंटों की बाउंड्री बनी हुई थी। इसे सिख धर्म के संस्थापक बाबा गुरु नानक के चित्रों के साथ सजाया गया था। डॉन न्यूज से बात करते हुए एक स्थानीय निवासी मुहम्मद असलम ने कहा, "इस पुरानी इमारत को बाबा गुरु नानक का महल कहा जाता है और हमने इसका नाम महलन रखा है। भारत सहित दुनिया भर के कई सिख इस इमारत के दर्शन के लिए आते थे।”

Pakistan media: 'Historical Guru Nanak palace’ partially demolished by locals in Narowal in Punjab province.Its construction comprised old bricks, sand, clay and limestone.