कश्मीर पर बैखलाए इमरान का जिहाद प्लान, कहा- अब इससे मुसलमानों में बढ़ेगी कट्टरता

इस्लामाबाद। 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संपूर्पण भारतवर्ष में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दुनिया के हर कोने में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने भी हर्ष के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। इन सबके बीच जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के आजादी के दिन को काला दिवस के तौर पर मनाया।

कश्मीर मामले पर चीन और तुर्की को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश से सहयोग नहीं मिलने से परेशान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब नया पैंतरा आजमाना शुरू कर दिया है।

बलूचिस्तानियों ने स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी से लगाई गुहार, कहा- पाक से दिलाएं आजादी

इमरान खान ने गुरुवार को कहा कि यदि विश्व बिरादरी ने कश्मीर मसले पर ध्यान नहीं दिया तो दुनियाभर के मुसलामनों में कट्टरता बढ़ेगी और हिंसा का दौर चल पड़ेगा।

इससे पहले इमरान खान ने बुधवार को PoK की असेंबली को संबोधित करते हुए धमकी दी थी कि यदि भारत-पाक के बीच युद्ध होता है तो इसका जिम्मेदारी पूरी दुनिया और संयुक्त राष्ट्र होगा।

Will world silently witness another Srebrenica-type massacre & ethnic cleansing of Muslims in IOK? I want to warn international community if it allows this to happen, it will have severe repercussions & reactions in the Muslim world setting off radicalisation & cycles of violence