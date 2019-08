पाकिस्तान की धरती पर भारतीयों ने मनाया आजादी का जश्न, गर्व से फहराया तिरंगा

इस्लामाबाद। 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे भारतवर्ष में जश्न मनाया गया। राजधानी दिल्ली में लाल किला से लेकर जम्मू-कश्मीर में लाल चौक तक हर भारतीय नागरिक ने राष्ट्रीय ध्वज लहराया और उन वीर सपूतों को याद किया जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी थी।

भारत-पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच गुरुवार को पाकिस्तान में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 73 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय समुदाय ने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया।

इस दौरान डी-एफेयर्स के प्रभारी गौरव अहलूवालिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद पाकिस्तान में भारतीय समुदाय ने स्वतंत्रता दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाया। आहलूवालिया ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के संदेश को भी पढ़ा।

पाकिस्तान में भारत के उच्चायोग ने 73 वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह से पहले 15 अगस्त की सुबह तिरंगे की रोशनी की और पूरे भवन को सजाया। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस अवसर पर देश और विदेश में भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ आजादी का जश्न मनाया है और खुद को राष्ट्र की सेवा और बलिदान के लिए समर्पित किया।

73rd #IndiaIndependenceDay celebrated at Indian High Commission in Pakistan. Chargé d'affaires Gaurav Ahluwalia unfurled the National Flag and read out the President's message. pic.twitter.com/ptpBFzTMB8 — ANI (@ANI) August 15, 2019

Resplendent in the colours of the Tiranga, the High Commission of India in Pakistan quietly awaits the dawn of 15 August 2019 when it will burst into celebration of the 73rd #IndependenceDay. Jai Hind! @AjayBis @MEAIndia pic.twitter.com/O9ZGPSvuWX — India in Pakistan (@IndiainPakistan) August 14, 2019

अजय बिसारिया ने किया ट्वीट

बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में निष्कासित होने के बाद दिल्ली आए अजय बिसारिया ने ट्वीट कर कहा, 'भारतीय उच्चायोग में झंडा इसी तरह फहराता रहेगा।'

भारतीय उच्चायोग ने अपने कर्मचारियों की तस्वीरों को पोस्ट किया। 50 पुरुषों को बंद-गले के काले सूट में देखा जा सकता है। उनके साथ नौ महिलाएं साड़ी पहने कुछ बच्चों के साथ खड़ी हैं। सभी ने हाथ पकड़े हैं और कुछ ने विक्ट्री का साइन (विजय चिन्ह) बनाया है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी कर्मियों की तस्वीरें ऐसे समय में आई हैं जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि उनकी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद द्विपक्षीय संबंधों को खत्म करते हुए भारतीय उच्चायोग के 13 सदस्यों को निष्कासित कर दिया है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन सभी खबरों का खंडन करते हुए कहा था कि उच्चायोग के कुछ कर्मचारी भारत में वापस अपने घर ईद मनाने के लिए आए थे।

And the flag will keep flying over @IndiainPakistan https://t.co/66nfW3Drrq — Ajay Bisaria (@Ajaybis) August 15, 2019

इंडोनेशिया में भी भारतीयों ने मनाया जश्न

बता दें कि इंडोनेशिया में भी भारतीय समुदाय के लोगों ने आजादी का जश्न मनाया। राजधानी जकार्ता स्थिति भारतीय दूतावास में गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रवासी भारतीयों ने गर्व से तिरंगा लहराया। 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंडोनेशिया में रह रहे हर प्रवासी भारतीय ने इस राष्ट्रीय पर्व को हर्ष के साथ मनाया। इस विशेष मौके पर कई सांसकृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

Indonesia: 73rd #IndiaIndependenceDay celebrated at the Indian Embassy in Jakarta. pic.twitter.com/Ry1UrpLhNJ — ANI (@ANI) August 15, 2019

