करतारपुर कॉरिडोर: पाकिस्तान ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकारा, 16 अप्रैल को होगी बैठक

इस्लामाबाद। भारत-पाकिस्तान के बीच काफी विवाद होने के बावजूद करतारपुर कॉरिडोर बनने को लेकर दोनों देशों ने आपसी सहमति जताई है। अब इसको लेकर दोनों देशों की तकनीकी टीमें आगामी 16 अप्रैल को बैठक करेंगी। इस बैठक में दोनों देशों की ओर से कॉरिडोर के लिए सर्वे करने वाली टीम के सदस्य व इंजीनियर शामिल होंगे। बैठक के दौरान निर्मणा प्रक्रिया को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि पाकिस्तान के करतारपुर जिले में सिखों के सबसे पवित्र स्थलों में एक स्थल स्थित है, लिहाजा भारत के सिख समुदाय के लोगों को वहां जाने में काफी परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह कदम उठाया है और पाकिस्ता से बातचीत करने के बाद करतापुर कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

Continuing with #Pakistan’s spirit of constructive engagement, we have agreed to the Indian proposal for a technical meeting on 16 April. We expect positivity from #India so that the corridor becomes reality for 550th celebrations. #PakistanKartarpurSpirit