पाकिस्तान में मदरसे पर फहराया तालिबानी झंडा, पुलिस उतारने पहुंची तो मौलवी और छात्रों ने निकाल ली AK-47, देखिए वीडियो

नई दिल्ली।

तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा किए हुए एक महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है और इसी के साथ अब उसके विरोध का दायरा धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, जबकि समर्थक न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्कों में भी बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में देखने को मिला है।

बात दरअसल कुछ यूं है कि इस्लामाबाद स्थित एक मदरसे में तालिबानी झंडा फहराया गया था। पुलिस को इसकी जानकारी हुई थी, तो वह झंडा उतारने पहुंची। पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने के लिए खुद मदरसे के मौलवी और छात्र आगे आ गए। पुलिस के सामने एके-47 भी लहराई गई। दिलचस्प यह है कि घटना इस्लामाबाद के सबसे चर्चित मदरसे जामिया हफ्सा का है। हालांकि, पाकिस्तानी अखबार और न्यूज़ वेबसाइट डाॅन के अनुसार, मौलाना अब्दुल अजीज और घटना में शामिल रहे कुछ सहयोगियों के खिलाफ पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस ने एंटी टेरेरिज्म एक्ट के तहत अफगान तालिबान का झंडा फहराने के आरोप में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

Maulana Abdul Aziz gets into an argument with Islamabad police trying to remove Taliban flags from Lal Masjid pic.twitter.com/C0IBzxYpej