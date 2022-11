पाकिस्तान में जारी मौत का सफर, फिर खाई में गिरी एक मिनीबस, 11 बच्चों सहित 20 मरे

Pakistan Road Accident: पाकिस्तान दुनिया में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौत के मामले में एशियाई क्षेत्र में पहले स्थान पर है, एक रिपोर्ट का यह निष्कर्ष आए अभी कुछ दिन भी नहीं बीते हैं कि पाकिस्तान से एक और सड़क हादसे की खबर आई है, जिसमें 11 बच्चों सहित 20 लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी पाकिस्तान के सिंध (Sindh) में शुक्रवार को एक मिनीबस के बहुत गहरी और पानी से भरी खाई में गिरने से यह हादसा हुआ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक पुराने अनुमान के अनुसार, 2018 में पाकिस्तान की सड़कों पर 27,000 से अधिक लोग मारे गए थे। पाकिस्तान में सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिसके लिए जर्जर राजमार्गों और लापरवाह ड्राइविंग को जिम्मेदार ठहराया जाता है। सिंध प्रांत में शुक्रवार को एक मिनीबस का ड्राइवर सड़क पर डायवर्जन साइन नहीं देख सका और इसलिए मिनीबस सहवान शरीफ शहर के पास 25 फुट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 11 बच्चे भी मारे गए, अधिकांश बच्चे दो से आठ साल के बीच के थे और अपने अभिभावकों की गोद में बैठे थे। हादसे में 20 लोगों की मौत हुई है।

20 killed after van falls into water-filled ditch in Pakistan's Sindh/ image-twitter