इस्‍लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने टेरर फंडिंग के मामले में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी जकी-उर-रहमान लखवी को 15 साल कैद की सजा सुनाई है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर लखवी को बीते दिनों आतंकवाद निरोधक विभाग (CTD) ने गिरफ्तार किया था।

बता दें कि आतंकी लखवी मुंबई हमले के मामले में 2015 से जमानत पर था, लेकिन पाकिस्‍तानी सरकार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के खौफ और अंतरराष्‍ट्रीय दबाव के कारण आखिरकार शिकंजा कसना पड़ा है।

पाकिस्तान ने पहली बार किया स्वीकार, PAK में ही है Mumbai Blast का मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड डॉन Dawood

दो दिन पहले लखवी की गिरफ्तारी के बाद अमरीका की ओर से बड़ा बयान सामने आया था। आतंकी जकीउर रहमान लखवी को गिरफ्तार को लेकर अमरीका ने तारीफ की थी और कहा था कि मुंबई हमले के पीछे लखवी की जिम्मेदारी तय की जाए और उसे उसकी कड़ी सजा मिले।

A court has sentenced Zakiur-ur-Rehman Lakhvi to 15 years in jail in a terror funding case: Pakistan media



Lakhvi was the mastermind behind 26/11 Mumbai attack and was arrested in Pakistan for terror financing, on January 2.