पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की एक मुलाकात ने पाकिस्तान में मचाया हड़कंप, देशद्रोह का लगा आरोप

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Former PM Nawaz Sharif) इमरान सरकार की आंख का काटा बन चुके हैं। हाल ही में शरीफ की एक तस्वीर ने पाक में बवाल मचा दिया है। इमरान खान के मंत्री से लेकर वहां की अवाम में भी इसे लेकर गुस्सा है। सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कई मंत्री ने उन्हें देशद्रोही तक कह डाला है। उनका कहना नवाज शरीफ को दुश्मनों से दोस्ती दिखाने की पुरानी आदत होती जा रही है।

अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस तस्वीर को ट्वीट किया है। इस तस्वीर में नवाज शरीफ के साथ बैठे हैं अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्लाह मोहिब। इन दोनों की ये बैठक लंदन में हुई। इस दौरान वहां पीस मिनिस्टर सैयद सादत नादेरी भी मौजूद थे। इस बैठक में दोनों ने एक-दूसरे के हितों पर चर्चा की। गौरतलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PML-N) प्रमुख शरीफ इलाज के बहाने नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे हैं।

चौधरी फवाद हुसैन का गुस्सा

गौरतलब है कि ट्विटर पर इस फोटो के आते ही नवाज शरीफ ट्रेंड होने लगे। कई लोग शरीफ के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। वहीं कुछ उनके खिलाफ लिख रहे थे। उधर इस तस्वीर को देख कर पाकिस्तान के सूचना मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजना खतरनाक था क्योंकि ऐसे लोग अंतरराष्ट्रीय साजिशों में सहयोगी बन जाते हैं। नवाज शरीफ की अफगानिस्तान में रॉ के सबसे बड़े सहयोगी हमदुल्ला मोहिब के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि उदाहरण है, मोदी, मोहिब या अमरुल्ला सालेह। नवाज के करीबी दोस्त पाकिस्तान के दुश्मन हैं।'

Pakistan’s peaceful existence with its neighbours is the very foundation of Nawaz Sharif’s ideology for which he has worked tirelessly. pic.twitter.com/DqgLtNcLLI