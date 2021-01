Pakistan: बलूचिस्तान में 11 कोयला खनिकों की गोली मारकर हत्या, इमरान खान ने बताया आतंकी हमला

क्वेटा। आतंकी संगठन बलूचिस्तान ( Balochistan ) को लगातार निशाना बना रहे हैं और स्थानीय नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। अब दिल दहलाने वाला एक और ताजा मामला सामने आया है। दरअसल, पाकिस्तान के अशांत दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में कुछ बंदूकधारियों ने कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों का अपहरण कर लिया और फिर गोली मारकर उनकी हत्या ( Coal Mines Workers Killed ) कर दी।

पाकिस्तानी मीडिया एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पुलिस के हवाले से बताया है कि कोयला खदान में काम करने जा रहे 11 मजदूरों को अज्ञात बंदूकधारियों ने अगवा कर लिया और फिर पास ही मच्छ इलाके की पहाड़ियों पर ले जाकर सबको गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक, 6 श्रमिकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल पांच लोगों की मौत अस्पताल ले जाते समय हुई है।

बता दें कि बलूचिस्तान के इस इलाके में पहले भी सुरक्षाबलों और पुलिस चौकियों पर हमले होते रहे हैं। लिहाजा, पूरे इलाके में यहां पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके बावजूद अब 11 लोगों को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई।

डिप्टी कमिश्नर मुराद कास्ज ने बताया कि मच्छ इलाके में हुए इस दर्दनाक हमले में घायल हुए चार लोगों का इलाज चल रहा है। अब घटना के फौरन बाद सुरक्षा बलों, पुलिस और फ्रंटियर कॉर्प्स ( Frontier Corps ) ने इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियाल चलाया जा रहा है।

The condemnable killing of 11 innocent coal miners in Machh Balochistan is yet another cowardly inhumane act of terrorism. Have asked the FC to use all resources to apprehend these killers & bring them to justice. The families of the victims will not be left abandoned by the govt