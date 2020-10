पाकिस्तान के पेशावर शहर में ब्लास्ट, 19 बच्चों के घायल होने की खबर

नई दिल्ली। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पेशावर शहर में एक धमाका हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि धमाके की पुष्टि पुलिस ने की है। इस धमाके में 19 बच्चों के घायल होने की सूचना है। गौरतलब है कि रविवार को भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में भी धमाका हुआ था, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी।

#UPDATE | At least 19 children were injured in a blast near a seminary in Peshawar’s Dir Colony: Pakistan Media https://t.co/nrnuD0grkA