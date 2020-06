Pakistan: दुल्हन ने शादी में पहना 100 किलो का लहंगा, वीडियो वायरल

इस्लामाबाद। शादी-विवाह ( Wedding ) में दुल्हा और दुल्हन ( groom and bride ) अपने वेडिंग डे को स्पेशल बनाने के लिए काफी मशक्कत करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं ताकि हमेशा के लिए यादगार रहे। इतना हीन हीं, दुल्हन अपने ड्रेस को लेकर काफी केयरफुल रहती हैं। वे ऐसे डिजाइन, कलर और एम्ब्रॉइडरी वाले लहंगे या अन्य ड्रेस चुनती हैं, जो उन पर सबसे ज्यादा अच्छे लगें और उनका ड्रेस चर्चा का विषय बन जाए।

अब ऐसा ही कुछ मामला पाकिस्तान ( Pakistan ) से सामने आया है, जहां पर एक दुल्हन का लहंगा चर्चा का विषय बना हुआ है। दुल्हन के लहंगे की तस्वीरें और उसका वीडियो सोशल मीडिया ( Social Media ) पर काफी वायरल हो रहा है।

दरअसल, पाकिस्तान की एक वेडिंग के दौरान दुल्हन अपने लहंगे को लेकर सुर्खियों में आ गई। दुल्हन बेहद खूबसूरत रेड लहंगा पहनी दिख रही है, जिस पर रिच क्रिस्टल ऐंड सिल्वर सीक्वंस व थ्रेड वर्क किया गया है।

This Pakistani bride’s giant lehenga is breaking the internet #Bridaloutfit #Pakistanwedding 👗 pic.twitter.com/4ThE7O74om

100 किलो है लहंगे का वजन

सोशल मीडिया पर वारयर दुल्हन के लहंगे की खास वजह उसके टेल डिजाइन है, जो कि कई फीट लंबी है। सबसे बड़ी बात कि उस लहंगे टेल डिजाइन और उसके वर्क के कारण उसका वजन करीब 100 किलो हो गया। इस 100 किलो के लहंगा पहने इस दुल्हन की तस्वीर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गई। सभी लोग देखकर हैरान रह गए।

सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों ने हैरानी जताई कि आखिरकार 100 किलो का लहंगा पहनकर दुल्हन ने वॉक कैसे किया। वहीं कई ने तो मजाक भी उड़ाया। एक यूजर्स ने लिखा कि 'समझ नहीं आ रहा कि दुल्हन लहंगा पहनी है या लहंगा दुल्हन को पहना है।'

आपको बता दें कि ऐसा की कुछ नजारा बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की शादी में देखने को मिला था। प्रियंका चोपड़ा अपने वेडिंग गाउन को लेकर काफी चर्चा में रही थीं। प्रियंका का गाउन कई मीटर लंबा था।

Samaj nahi arahi...!

Is it the bride wearing the lehnga or the lehnga wearing the bride !!?😳 https://t.co/TJlx3FKdVb