पाकिस्तान के मंत्री FB लाइव के दौरान बने 'बिल्ली’, सोशल मीडिया पर हो गए ट्रोल

इस्लामाबाद। सोशल मीडिया फेसबुक ( Facebook ) पर नई तकनीक के कारण मौजूदा समय में यूजर्स को विभिन्न तरह के ऑपशन की सुविधा मिल रही है। इससे यूजर्स आसानी से अपने मन-मुताबिक फेसबुक का यूज करते हैं। पर कभी-कभी यही सुविधाएं आपको थोड़े से लापरवाही के कारण शर्मसार कर देती है। खासकर लाइव स्ट्रीमिंग के समय।

इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग करने के दौरान यूजर्स को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। क्योंकि थोड़े से लापरवाही के कारण पब्लिक में मजाक बन जाता है और खासकर तब जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात लाइव रख रहे हों।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं मंत्रियों के वीडियो

दरअसल, पाकिस्तान से ऐसा ही कुछ एक मामला सामने आया है। पाकिस्तान ( Pakistan ) के खैबर पख्तूनख्वाह के एक मंत्री को फेसबुक लाइव कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भारी पड़ गया। फेसबुक लाइव के दौरान खैबर पख्तुनख्वा प्रांत के सूचना मंत्री शौकत युसूफजई और उनके मंत्रियों से एक छोटी से गलती सी गलती हो गई।

फेसबुक लाइव के समय गलती से कैट फिल्टर लग गया। इससे वे बिल्ली की तरह नजर आने लगे। अब बिल्ली के कान और मूंछ लगी मंत्रियों की तस्वीरें व वीडियो वायरल हो रहे हैं।

You can't beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt's live presser on Facebook with cat filters.. 😹 pic.twitter.com/xPRBC2CH6y

बता दें कि युसूफजई विधानसभा में लिए गए फैसलों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। इसी बीच गलती से फेसबुक में कैट फिल्टर एक्टिव हो गया। जब तक इसे ठीक किया जाता इससे पहले ही सोशल मीडिया यूजर्स ने उसका स्नैपशॉट ले लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।

According to KP government’s social media team we now have a cat in the cabinet #Filter pic.twitter.com/LNl7zwOfLU