Pakistan: लगातार बारिश के बाद कराची में बाढ़ से जिन्दगी बेहाल, शहर में 4 दिनों से बिजली गुल, लोगों में भड़का गुस्सा

कराची। पड़ोसी देश पाकिस्तान में लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ( Torrential Rain In Pakistan ) के बाद कई शहरों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन समेत अलग-अलग घटनाओं में अब तक 137 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। देश के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( NDMA ) ने अपनी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है।

इधर भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात के बीच कई शहरों में प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। ऐसे में प्रशासन के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। दरअसल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची बाढ़ से जूझ रहा है। लगातार बारिश की वजह से शहर की गलियों और सड़कों पर पानी भर गया है। इतना ही नहीं, बीते चार दिनों से पूरे शहर में बिजली गुल है।

Pakistan में मूसलाधार बारिश के बाद Flood, अब तक 125 की मौत और 71 घायल

इसके अलावा सीवरेज लाइन ओवर फ्लो होकर लोगों के घरों में पानी भर गया, जिससे लोग काफी गुस्से में हैं। प्रशासन की ओर से इसपर ध्यान नहीं दिए जाने से कराची के पॉश इलाकों तक के लोग खफा हैं। प्रशासन के इस लचर रवैये के विरोध में अब भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं।

कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में रहने वाले लोगों ने कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफटन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसे इलाके में, जहां लोग लाखों रुपये का टैक्स देते हैं, वहां ऐसी बदहाल व्यवस्था है तो शहर के बाकी जगहों की हालत क्या होगी। इस दौरान गुस्साए लोगों ने प्रशासन के कार्यालय पर पथराव भी किया।

The angry residents of Karachi's Defence Housing Authority protest over the administration’s response to the recent flooding | @voicepkdotnet

