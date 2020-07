Pakistan: इमरान सरकार ने PUBG को इस्लाम विरोधी बताकर किया बैन, TikToK के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर

इस्लाबाबाद। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार ( Imran Khan Government ) पर धार्मिक कट्टरपंथी इस कदर हावी हैं, जिसका एक और प्रमाण देखने को मिला है। दरअसल, पाकिस्तान सरकार ने लोकप्रिय मोबाइल गेम पबजी पर बैन ( Ban on PUBG ) लगा दिया है। कई बार कई देशों में विवादों में रहने वाला गेम पबजी पर बैन लगाने के लिए इमरान सरकार ने अजीबोगरीब तर्क दिया है।

सरकार ने आरोप लगाया है कि पबजी गेम इस्लाम विरोधी ( Anti Islam ) है। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि इस गेम से लोगों के स्वास्थ्य खराब होते हैं। यह एक बुरी लत है।

PUBG एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है जिसे दक्षिण कोरियाई वीडियो गेम कंपनी ब्लूहोल ( South Korean video game company Bluehole ) की सहायक कंपनी PUBG Corporation द्वारा विकसित किया गया है। इमरान सरकार ने इस पर बैन लगाते हुए कहा है कि इस खेल की लत लगने से युवाओं का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नकारात्मक अर्थों में प्रभावित हो रहा है।

PTI को उठाना पड़ सकता है नुकसान

आपको बता दें कि पबजी भारत ( PUBG In India ) की तरह ही पाकिस्तान में भी युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। ऐसे में अब जब इमरान सरकार ने इसपर बैन लगा दिया है तो इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, सरकार की इस कदम की काफी व्यापक तौर पर प्रशंसा भी हो रही है।

पाकिस्तान टेलीकम्यूनिकेशन अथॉरिटी ( Pakistan Telecommunication Authority, PTA ) ने बताया कि देश में पबजी गेम के कारण युवाओं पर मानसिक दबाव पड़ रहे हैं। यह भी बताया कि आम तोर पर ये देखा गया है कि इन हालातों में युवाओं के आत्महत्या के मामले में भी तेजी आई है। देश में अब तक तीन युवाओं ने आत्महत्या की है।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ( Islamabad High Court ) में सुनवाई के दौरान PTA ने कहा कि पबजी गेम में कुछ दृश्य इस्लाम विरोधी होते हैं, जिन्हें पाकिस्तान में इजाजत नहीं दी जा सकती है।

इन गेम्स पर भी बैन लगा चुका है पाकिस्तान

आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने 2013 में दो लोकप्रिय गेम्स 'कॉल ऑफ ड्यूटी' और 'मेडल ऑफ ऑनर' पर बैन ( Pakistan Banned Call of Duty and Medal of Honor ) लगा दिया था। सरकार ने तर्क दिया था कि इस गेम्स में पाकिस्तान को आतंकियों का ठिकाना दिखाया गया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और अलकायदा सहित कई आतंकी संगठनों ( Terrorist organizations ) में संबंध भी दिखाया गया था।

चीन की लोकप्रिय वीडियो ऐप टिकटॉक को भी बैन करने के लिए पाकिस्तान कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इसमें भी बैन करने को लेकर धार्मिक कारण बताया गया है। अर्जी में कहा गया है कि टिकटॉक के जरिए इस्लाम विरोधी कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं।

बता दें कि भारत ने पिछले महीने एक बड़ा कदम उठाते हुए 59 चीन ऐप्स को बैन कर दिया, जिसमें टिकटॉक और यूसीप ब्राउजर जैसे लोकप्रिय ऐप्स शामिल हैं।