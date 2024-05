Pakistan : इमरान खान ने जेल की सलाखों के पीछे से दिया इस बड़े नेता को निकाल बाहर करने का फरमान

Imran Khan has ordered to expel Sher Afzal from Core Political Committee : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ( PTI ) के संस्थापक इमरान खान ( Imran khan) ने जेल में बैठे-बैठे शेर अफजल मारवत को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। पीटीआई के महासचिव उमर अय्यूब ( Umar Ayub) ने मीडिया से बातचीत में यह आरोप लगाया।

नई दिल्ली•May 10, 2024 / 12:18 pm• M I Zahir

Pakistan Imran Khan

Imran Khan has ordered to expel Sher Afzal from Core Political Committee : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ( PTI ) के महासचिव उमर अय्यूब ( Umar Ayub) ने कहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के संस्थापक इमरान खान ( Imran Khan ) ने शेर अफजल मारवत ( Sher Afzal Marwat ) को कोर कमेटी और राजनीतिक कमेटी से हटाने का आदेश दिया है।

सऊदी सरकार से रिश्ते खराब करने की कोशिश उमर अय्यूब ने कहा कि अदियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने शेर अफजल मारवत को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मारवात ने सऊदी सरकार के साथ रिश्ते खराब करने की कोशिश की। Imran Khan has ordered to expel Sher Afzal from Core Political Committee : Umar Ayub मारवत को पीटीआई ने बहुत सम्मान दिया अय्यूब ने कहा कि शीरा फजल मारवत को संस्थापक पीटीआई ने बहुत सम्मान दिया है, शीरा फजल मारवत को कई बार पार्टी की नीति का उल्लंघन न करने की हिदायत दी गई है। Imran Khan has ordered to expel Sher Afzal from Core Political Committee : Umar Ayubअय्यूब ने कहा कि शीरा फजल मारवत को संस्थापक पीटीआई ने बहुत सम्मान दिया है, शीरा फजल मारवत को कई बार पार्टी की नीति का उल्लंघन न करने की हिदायत दी गई है। अलग करने का आदेश जारी पीटीआई के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने शिरा फजल मारवात को कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी से अलग करने का आदेश जारी किया है। आरिफ अल्वी को अहम जिम्मेदारी दी पीटीआई महासचिव के अनुसार पीटीआई के संस्थापक ने कहा कि राजनीतिक समिति शेर व अफ़ज़ल मारवत के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। आज हमारी पीटीआई के संस्थापक के साथ विस्तृत बैठक हुई, पीटीआई के संस्थापक ने आरिफ अल्वी को अहम जिम्मेदारी दी है, वह पंजाब सरकार की ओर से पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की निंदा करते हैं। वकीलों के साथ जो कुछ हुआ, उसकी निंदा पीटीआई महासचिव ने कहा कि वकीलों के साथ जो कुछ हुआ उसकी मैं भी निंदा करता हूं, मैं पार्टी का महासचिव हूं, लेकिन फैसले का अधिकार संस्थापक पीटीआई को है, अदियाला जेल में मिलना या न मिलना मेरा अधिकार नहीं है। पीटीआई संस्थापक को जानकारी मिलती रहती है, उन्होंने समाचार पत्रों में यह भी पढ़ा, मुझे संस्थापक पीटीआई ने विपक्ष का नेता बनाने का आदेश दिया था। यह भी पढ़ें Breaking News : लाहौर हवाईअड्डे पर आग, अंतरराष्ट्रीय व हज उड़ानों में देर हुई पढ़ना जारी रखे