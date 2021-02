Pakistan: इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर राग, बोले- भारत एक कदम बढ़ाए, हम दो बढ़ाएंगे

इस्‍लामाबाद। आर्थिक कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान अब भारत के साथ शांति बहाली को लेकर कदम आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। हालांकि, कश्मीर मुद्दे पर दुनियाभर से मात खाने का बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापते हुए भारत पर कश्‍मीरियों पर अत्‍याचार करने का आरोप लगाया। शुक्रवार को कश्‍मीर एकजुटता दिवस मनाते हुए इमरान खान ने कहा कि भारत कश्मीरियों पर अत्याचार कर रहा है। उन्होंने ट्वीट करते लिखा कि पाकिस्‍तान उपमहाद्वीप में हमेशा से ही शांति के लिए खड़ा रहा है, लेकिन इसके लिए माहौल बनाने की जिम्‍मेदारी भारत की है।

इमरान खान ने आगे कहा कि यदि भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक कश्मीर मुद्दे का न्‍यायपूर्ण समाधान के लिए गंभीरता दिखाए तो हम शांति के ल‍िए दो कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पूरे इलाके में पाकिस्तान की शांति की इच्छा को हमारी कमजोरी न समझा जाए।

इमरान खान ने कहा कि हम एक देश के तौर पर हमारी ताकत और आत्मविश्वास है कि हम दो कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं, इससे कश्मीर के लोगों को वैधानिक न्याय मिल सके और उनकी महत्वकांक्षाएं पूरी हो सके। बता दें कि इससे पहले पाकिस्‍तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता ने भी कहा था क‍ि दोनों देशों के बीच रिश्‍तों को सामान्‍य बनाने और सार्थक बातचीत के लिए माहौल बनाने की ज‍िम्‍मेदारी भारत की है।

If India demonstrates sincerity in seeking a just solution to the Kashmir issue, in accordance with UNSC resolutions, we are ready to take two steps forward for peace. But let no one mistake our desire for stability & peace as a sign of weakness.