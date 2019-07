एंकर के बाद अब पाकिस्तानी मंत्री हो रहे ट्रोल, वीडियो गेम को असली हादसा समझकर शेयर किया क्लिप

इस्लामाबाद। पाकिस्तान से हाल ही में एक एंकर की वीडियो आई थी, जिसमें उसने ऐप्पल कंपनी (Apple Inc) को सेब समझ लिया था। इस क्लिप का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बना था। अभी इसकी ट्रॉलिंग बंद भी नहीं हुई थी कि पाक के एक नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा है। दरअसल, पाकिस्तानी आवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज ( Khurram Nawaz Gandapur ) ने एक गेम वीडियो को असली वाकया समझकर शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने उस संभावित हादसे पर अपनी चिंता भी जाहिर की।

खुर्रम नवाज असली हादसा समझकर शेयर किया GTA गेम का वीडियो

पूर्व ओमानी क्रिकेटर खुर्रम नवाज ने एक एयरप्लेन हादसे का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'बाल-बाल बचे! यह घटना बड़ी त्रासदी में तब्दील हो सकता था। पायलट की सूझ-बूझ से यह हादसा टल गया।' खुर्रम ने इस पोस्ट में GTA गेम का वीडियो शेयर किया था। वीडियो में एक प्लेन बिल्डिंग के बीच से उड़ान भरता है। इसके साथ ही वह एक टैंकर से टकराते-टकराते बचता है। खुर्रम ने इस वीडियो को असली हादसा समझकर शेयर कर दिया। इसके बाद लोगों ने इसे जमकर ट्रोल किया। देखें, लोगों ने दिए किस तरह के रिएक्शन

