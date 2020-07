Pakistan: भगवान गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को मौलवी ने बताया गैर इस्लामिक, मजदूरों ने हथौड़े से तोड़ा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ( Pakistan ) में अल्पसंख्यकों व हिन्दूओं ( Hindu and Minority In Pakistan ) से कितनी घृणा की जाती है, इसका एक और प्रमाण सामने आया है। बीते दिनों इस्लामाबाद ( Islamabad ) में बनने वाले कृष्ण मंदिर ( Krishna Mandir ) के नींव को तोड़ने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि एक और इस तरह का मामला सामने आया है।

दरअसल, पाकिस्तान में भगवान गौतम बुद्ध ( Lord Gautam Buddha ) की एक प्राचीन मूर्ति ( Ancient Statue ) को तोड़ दिया गया। यह घटना प्रधानमंत्री इमरान खान ( Prime Minister Imran Khan ) के गृह राज्य खैबर पख्तूनख्वा ( Khyber Pakhtunkhwa ) में घटित हुआ है।

पाकिस्तान: खुदाई के दौरान मिला 3000 साल पुराना शहर, सिकंदरकालीन अवशेषों के मिलने की संभावना

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्राचीन मूर्ति मर्दन जिले ( Mardan District ) के तख्त भाई क्षेत्र में एक घर के निर्माण के दौरान मिली। जब ये मूर्ति मिली और इसकी जानकारी स्थानीय मौलवी को मिली तो मौलवी ने इसे गैर इस्लामी ( Anti Islamic ) बताते हुए तोड़ने का आदेश दिया। जिसके बाद श्रमिकों ने हथौड़ों की मदद से मूर्ति को तोड़ दिया। श्रमिकों के मूर्ति को तोड़ने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Heart breaking.



A life sized statue of Buddha was discovered in a construction site in Takhtbhai, Mardan recently.

However, before the Archaeology dept was informed about it, the contractor had already broken it into pieces as the local molvi warned him that he would lose.. pic.twitter.com/nWHHzkOxe7