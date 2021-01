Pakistan: Blackout होने से सहम उठे लोग, बोले- भारत ने हमला तो नहीं कर दिया?

इस्लामाबाद। शनिवार की शाम को अचानक पूरे पाकिस्तान में ब्लैक आउट हो गया यानी कि बिजली गुल हो जाने की वजह से पूरा पाकिस्तान अंधेरे ( Pakistan BlackOut ) में डूब गया। कई शहरों और कस्बों में अंधेरा छा गया। हालांकि रविवार दोपहर तक कई शहरों में बिजली वापस आ गई, तो कुछ शहरों में आंशिक रूप से बहाली हो पाई।

लेकिन अचानक पूरे देश में बिजली गुल होने से कई शहरों के लोग सहम उठे। सोशल माडिया पर कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिला जिसमें पाकिस्तानी भारत से काफी डरे हुए हैं। पाकिस्तानियों को अचानक बालाकोट एयर स्ट्राइक की याद आ गई।

दरअसल, शनिवार की शाम अचानक बिजली गुल होने के कारण लोग ट्विटर पर ये पूछने लगे कि कहीं भारत ने हमला तो नहीं कर दिया? वहीं कुछ लोग भारत-पाकिस्तान में युद्ध की शुरुआत होने की भी आशंका जताने लगे।

Blackout in 🇺🇲 : Oh my god! I am so scared. Blackout in 🇮🇳 : Mujhe bht chinta hori hai gopi bahu. #Blackout in 🇵🇰 : Jani tere pas Bajwa ka meme template hai?

इमरान की पूर्व पत्नी ने भी किया ट्वीट

बता दें कि पाकिस्तान के वैरिफाइड अकाउंट जैद हामिद नामक एक शख्स ने लिखा कि पूरे पाकिस्तान में पावर ब्रेकडाउन हो गया है, एयरफोर्स को फौरन अलर्ट होना चाहिए। वहीं एक अन्य यूजर हसन खालिक ने लिखा कि पाकिस्तान में सबकुछ खत्म हो गया है। पूरे पाकिस्तान की लाइट चली गई है। कहीं सैन्य शासन तो लागू नहीं होने जा रहा है। भारत ने हमला तो नहीं कर दिया। प्लीज चेक करें।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने बिजली गुल होने को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि इस्लामबाद से एक मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज करके पूछा है कि क्या यह यु्द्ध है? एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह मुझे मुशर्रफ वाले तख्तापलट की याद दिला रहा है।

ट्विटर यूजर मदीहा सयैद ने लिखा कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया है? ताहा अहमद नाम के एक यूजर ने लिखा जनरल कमर जावेद बाजवा ने तख्तापलट करते हुए इमरान खान को हटा दिया है। संविधान को सस्पेंड कर दिया गया है और सैन्य शासन की घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने ब्लैकआउट का हैशटैग भी लगाया।

कई शहरों में ब्लैक आउट

आपको बता दें कि शनिवार को पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी समेत कई अहम शहरों में अचाक बिजली चले जाने के कारण अंधेरा छा गया था। इस संबंध में पाकिस्तान ऊर्जा मंत्रालय ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी में अचानक 50 से 0 की गिरावट होने के कारण देशव्यापी ब्लैकआउट हो गया।

बिजली मंत्री उमर अयूब खान ने ट्वीट कर कहा कि प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार सिंध प्रांत में गुड्डू बिजली संयंत्र में रात 11.41 बजे कोई खराबी आई। बता दें कि पाकिस्तान के गृह मंत्री ने भी एक हास्यास्पद बयान देते हुए कहा कि इसमें भारत का हाथ है और नई दिल्ली में हो रहे किसानों के आंदोलन से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए हमारी बिजली काट दी है।

इस्लामाबाद के उपायुक्त हमजा शफकत ने ट्वीट करते हुए बताया कि नेशनल ट्रांस्मिशन डिस्पैच कंपनी की लाइनें खराब होने के कारण इसमें यह दिक्कत आई है। सबकुछ सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा।

