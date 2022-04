इमरान की पार्टी ने केयरटेकर PM के लिए पूर्व जज अजमत सईद का दिया नाम, पनामा केस में नवाज को पहुंचाया था जेल

पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है। इसके बाद इमरान खान को पीएम पद से भी हटा दिया गया है। इस बीच इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने केयरटेकर पीएम के लिए पूर्व जज अजमत सईद का नाम सुझाया है।

पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए जस्टिस आर अजमत सईद का नाम पर मुहर लगाई है। दरअसल नेशनल असेंबली भंग होने के बाद इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है। हालांकि, वह केयरटेकर प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक 15 दिनों तक पीएम के रूप में काम जारी रख सकते हैं। हालांकि उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। वहीं इमरान की पार्टी ने पूर्व जज आर अजमत सईद को बतौर केयरटेकर पीएम बनाने जाने के लिए नाम सुझाया है। बता दें कि सईद उस बेंच का हिस्सा थे, जिसने पनामा पेपर लीक मामले में पूर्व पीएम नवाज शरीफ को दोषी करार दिया था।

