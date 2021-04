पाकिस्तान: आतंकियों ने जज को परिवार समेत उतारा मौत के घाट, भड़के इमरान खान

इस्लामाबाद। आतंकवाद के मामले पर हमेशा पाकिस्तान को दोहरा चरित्र देखने को मिला है। दुनियाभर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकियों के पनाहगार बन चुके पाकिस्तान में भी कई बार आतंकी घटनाएं हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है।

अब एक बार फिर आतंकियों ने पाकिस्तान में एक बर्बर घटना को अंजाम दिया है। ताजा मामला उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान के पेशावर से सामने आया है। आतंकियों ने रविवार को छोटा लाहौर स्वामी जिले में पेशावर-इस्लामाबाद राजमार्ग पर गोलीबारी कर आतंकवाद रोधी अदालत के एक जज, उनकी पत्नी और 2 बेटों की हत्या कर दी।

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया, जब जज और उनका परिवार उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के स्वात घाटी से इस्लामाबाद जा रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि गोलीबारी में जज के दो सुरक्षागार्ड घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, न्यायाधीश आफताब अफरीदी स्वात जिले में नियुक्त थे।

Strongly condemn the murder of ATC judge Aftab Afridi, his wife & 2 children at Anbar Interchange, Swabi. The perpetrators of this gruesome act will be apprehended & dealt with full severity of the law.