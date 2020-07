Pakistan: मजहबी गुटों ने इस्लामाबाद में बनने वाले पहले कृष्ण मंदिर की नींव को ढहाया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ( Pakistan ) के इस्लामाबाद में बनने वाले पहले हिन्दू मंदिर ( Krishna Mandir in Islamabad ) की नींव को मुस्लिम कट्टरपंथियों ने ढहा ( Krishna temple Foundation demolished ) दिया। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के इमरान सरकार के दावों की पोल एक बार फिर से खुल गई है। इमरान सरकार ( Imran Khan Government ) ने मजहबी उन्मादियों और कट्टरपंथियों के दबाव में आकर दो दिन पहले ही मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी थी।

पाकिस्‍तान के कैपिटल डिवेलपमेंट अथॉरिटी ( Capital Development Authority of Pakistan ) इस्लामाबाद में पहले कृष्ण मंदिर का निर्माण ( Construction of first Krishna temple in Islamabad ) कर रही है। हालांकि अब जब मंदिर निर्माण बंद है, तो सरकार ने अब मंदिर के संबंध में इस्‍लामिक ऑइडियॉलजी काउंसिल ( Islamic Ideology Council ) से सलाह लेने का फैसला किया है।

Pakistan: इस्लामाबाद में बनने वाले पहले कृष्ण मंदिर के खिलाफ फतवा जारी, कहा- इस्लाम इजाजत नहीं देता

इस संबंध में धार्मिक मामलों के मंत्रालय के प्रवक्‍ता ने कहा कि धार्मिक पहलू को देखने के बाद मंदिर निर्माण पर आगे फैसला लिया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ( PM Imran Khan ) अल्‍पसंख्‍यकों के पूजा स्‍थलों के लिए फंड जारी करने पर फैसला लेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्‍तान में अल्‍पसंख्‍यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

Cougaratulations to all Pakistani Muslims who once again saved Islam by demolishing boundary wall of 1st and only Hindu temple in Islamabad. This wall was build with donation of Hindu community. A group have announced that they will slaughter cows on temple site on Eid-ul-Azha. pic.twitter.com/atwqeyhdjP